«Армия из парней делает мужчин»: из Татарстана отправляется первая партия призывников

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Сегодня на Сборном пункта РТ на базе центра «Патриот» прошла первая за весеннюю призывную компанию этого года отправка призывников на службу в подразделение Сухопутных войск.

Весенний призыв на военную службу в этом году, как обычно, начался 1 апреля и сегодня в Сухопутные войска Московского военного округа будет направлено более 20 призывников.

«Временно исполняющий обязанности военного комиссара Алексей Денькин и представители духовенства рассказали нам о важности соблюдения устава и необходимости строго следовать приказам. Для меня армия – способ проверить себя, на что я способен. У меня служили все родственники, многие друзья и отзывались исключительно положительно», – рассказал один из призывников Тимур Нигматуллин.

Как оказалось, для многих из ребят, которые сегодня отправятся служить, армия – не просто конституционная обязанность, но нечто гораздо большее.

«Армия из нас, молодых парней, делает настоящих мужчин, это важно», – рассказал призывник Шафаргат Гимадиев.

Всего, с апреля по июль, 2024 года из Республики Татарстан отправятся более 3000 призывников, в числе которых 600 специалистов.

Кроме того, более тысячи военнообязанных будут отправлены в подшефные воинские части, в числе которых Президентский полк Службы Коменданта Московского Кремля, Преображенский полк и Семеновский полк.