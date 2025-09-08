«Каждый может внести свой вклад»: в Нижнекамске снаряжают контрактников на СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня в пункте сбора гуманитарной помощи на улице Химиков, 72Б в Нижнекамске снарядили еще четверых контрактников, которые в ближайшие дни отправятся в зону СВО. По традиции воинам собрали полные сумки со всем самым необходимым.

В пункте сбора за годы работы каждого волонтера знают в лицо. Семья Эргашевых помогает фронту с первых дней спецоперации. Сегодня они принесли несколько коробок с влажными салфетками.

«Мы всей семьей помогаем ребятам на СВО, чем можем. Огромная просьба к людям: приходите, помогайте, ребята нуждаются в нашей поддержке. Это очень большое дело. Каждый человек может внести свой вклад в наше общее дело. Мы вам очень благодарны за ваше святое дело и всегда, чем сможем, поможем», – сказал Константин Эргашев.

Вещи, медикаменты и продукты, которые приносят сюда, долго не задерживаются. Волонтеры группы «Добрые сердца» не только отправляют гуманитарные грузы в зону СВО и госпитали, но и помогают контрактникам и отпускникам.

«Мы уже работаем три года, за это время собрали 2650 ребят. Отпускники берут немного другое, но в целом у нас стандартный набор», – отметила председатель СТОС №6, №7 и №8 микрорайонов Лариса Орлова.

Сегодняшний день не стал исключением: защитники, готовящиеся к отправке, получили не только необходимые вещи, но и добрые слова.

«Очень приятно само отношение. Неважно, что положили – все пригодится. А вот внимание людей, забота о тебе – это задевает в душе», – признался доброволец из Стерлитамака Айрат Гильметов.

Волонтеры «Добрых сердец» приглашают всех неравнодушных подключиться к помощи фронту – будь то материальная поддержка, сортировка груза или изготовление маскировочных сетей и полевых сухих душей.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она составит 3,1 миллиона рублей – это одна из самых высоких выплат в стране. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.

