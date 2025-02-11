Каждый месяц в очередь на ЭКО встают порядка 150 жительниц Татарстана

Очередь на экстракорпоральное оплодотворение в Татарстане растет ежемесячно на 100-150 женщин. Потребность в этой процедуре увеличивается. Об этом на выездном заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике в стенах ДРКБ рассказал аудитор Счетной палаты РТ Ильнур Мубараков.

Сегодня в Татарстане программа помощи по ЭКО предоставляется в восьми частных клиниках. По итогам 2024 года в листе ожидания на нее стоят более 2,5 тысячи пациентов.

«Время ожидания ЭКО составляет в среднем восемь месяцев. Для сокращения сроков ожидания требуется оптимизация процесса получения направления, в том числе путем внедрения автоматической системы обработки заявок», – объяснил Ильнур Мубараков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане обеспокоены растущей популярностью домашних родов без участия медиков. По словам аудитора Счетной палаты РТ Ильнура Мубаракова, 80% домашних родов в республике проходят без участия медицинских работников. При этом он подчеркнул, что осложнения во время родов могут унести жизнь женщины за один-два часа.