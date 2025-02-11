news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 11 февраля 2025 14:27

В Татарстане обеспокоены растущей популярностью домашних родов без участия медиков

В Татарстане 80% домашних родов проходят без участия медицинских работников. Об этом сегодня на выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике в Детской республиканской клинической больнице рассказал аудитор Счетной палаты РТ Ильнур Мубараков.

«Роды на дому набирают популярность, при этом 80% из них проходят без участия медицинских работников. Осложнения могут унести жизнь женщины за один-два часа и требуют неотложного врачебного вмешательства», – рассказал Ильнур Мубараков.

Он отметил, что в целях профилактики таких случаев предлагается оформлять медицинское свидетельство о рождении ребенка лишь при условии, что мать обратилась в родильный дом в течение первых суток после рождения малыша.

#медицина #ДРКБ #роды
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Переговоры Трампа и Путина: не подтверждено, но не опровергнуто – что скрывается?

Переговоры Трампа и Путина: не подтверждено, но не опровергнуто – что скрывается?

10 февраля 2025
Вафин: «С момента запуска программы маткапитала он вырос более чем в три раза»

Вафин: «С момента запуска программы маткапитала он вырос более чем в три раза»

10 февраля 2025