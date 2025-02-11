В Татарстане обеспокоены растущей популярностью домашних родов без участия медиков

В Татарстане 80% домашних родов проходят без участия медицинских работников. Об этом сегодня на выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике в Детской республиканской клинической больнице рассказал аудитор Счетной палаты РТ Ильнур Мубараков.

«Роды на дому набирают популярность, при этом 80% из них проходят без участия медицинских работников. Осложнения могут унести жизнь женщины за один-два часа и требуют неотложного врачебного вмешательства», – рассказал Ильнур Мубараков.

Он отметил, что в целях профилактики таких случаев предлагается оформлять медицинское свидетельство о рождении ребенка лишь при условии, что мать обратилась в родильный дом в течение первых суток после рождения малыша.