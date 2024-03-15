«Каждый должен сделать выбор»: гендиректор КАМАЗа Когогин проголосовал в Челнах

Руководитель КАМАЗа Сергей Когогин проголосовал на выборах Президента РФ. Свой голос глава автогиганта отдал в школе №46 Набережных Челнов.

«Я считаю, что каждый гражданин России, имеющий право на голосование, должен прийти и сделать свой выбор. Крайне важна консолидация нашего общества, и никто не должен оставаться в стороне», — сообщил гендиректор КАМАЗа.

Когогин при этом заявил, что Россия сейчас выдерживает огромное давление со стороны ряда представителей международного сообщества и отстаивает право на суверенитет.

Ранее свой голос на президентских выборах отдал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).