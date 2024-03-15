«Я воспринимаю выборы как праздник»: мэр Челнов проголосовал

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прибыл на избирательный участок в 9 часов утра. Градоначальник проголосовал на выборах Президента РФ одним из первых, пишет газета «Челнинские известия».

Магдеев отметил, что, как руководитель полумиллионного города, должен показать пример для жителей и избирателей.

«Во всех поступках и делах руководитель должен быть первым. Есть такой принцип «делай как я», когда ты своим примером, своим отношением к Отечеству показываешь, как нужно жить», – поделился мэр города.

Он также подчеркнул, что выборы - это большое событие не только для страны, но и для каждого гражданина.

«Приходя на выборы, гражданин чувствует свою сопричастность к Родине, ко всем процессам, которые будут происходить завтра. У нас же наступит 18 марта 2024 года, когда начнется жизнь после выборов с избранным Президентом. Поэтому я воспринимаю выборы как праздник. В такое непростое время участие граждан говорит об истинном патриотизме. Если ты настоящий патриот, то обязан отдать голос за настоящее и будущее своей страны», – пояснил мэр Челнов.

Он добавил, что все кандидаты на пост главы государства достойные. Граждане лишь отдают голос за того, кого считают нужным. Данный принцип характерен для любого демократического государства, сказал Магдеев.

Также он пожелал терпения и поблагодарил за труд наблюдателей и сотрудников, работающих на избирательном участке.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Напомним, 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев.

Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации продлятся до 17 марта включительно. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).