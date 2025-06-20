Каждый день в ДРКБ Татарстана с травмами обращаются порядка 50 детей

С начала летнего сезона в приемный покой Детской республиканской клинической больницы Татарстана ежедневно обращаются 50-60 несовершеннолетних пациентов с травмами. Об этом рассказала нейрохирург клиники Эльза Фатыхова.

«Большая часть обращений поступает после обеда, когда родители детей приходят с работы. Вечером мы принимаем до 30-40 пациентов», – сказала Эльза Фатыхова.

Также в ДРКБ рассказали, какие травмы чаще всего получают дети в Татарстане.