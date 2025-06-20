news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 июня 2025 13:19

Каждый день в ДРКБ Татарстана с травмами обращаются порядка 50 детей

Читайте нас в
Телеграм

С начала летнего сезона в приемный покой Детской республиканской клинической больницы Татарстана ежедневно обращаются 50-60 несовершеннолетних пациентов с травмами. Об этом рассказала нейрохирург клиники Эльза Фатыхова.

«Большая часть обращений поступает после обеда, когда родители детей приходят с работы. Вечером мы принимаем до 30-40 пациентов», – сказала Эльза Фатыхова.

Также в ДРКБ рассказали, какие травмы чаще всего получают дети в Татарстане.

#травматизм #ДРКБ #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минтруд рассказал, как изменилась с начала года средняя зарплата в Татарстане

Минтруд рассказал, как изменилась с начала года средняя зарплата в Татарстане

19 июня 2025
Государственная пенсия по потере кормильца: кому полагается в Татарстане

Государственная пенсия по потере кормильца: кому полагается в Татарстане

19 июня 2025