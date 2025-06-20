Врачи рассказали, какие травмы чаще всего получают дети летом в Татарстане

В период летних каникул возрастают случаи детского травматизма. Заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы по хирургической помощи Михаил Поспелов рассказал, какие травмы получают дети и почему так происходит.

По его словам, в приемный покой больницы каждый день поступают дети с переломами конечностей и позвоночника, ожогами лица, шеи, груди и рук, а также гипоксией мозга. Основные причины травматизма следующие:

Несоблюдение правил дорожного движения – переход дороги в неположенном месте, катание на питбайках и электросамокатах без экипировки;

Нарушение техники безопасности при розжиге углей для шашлыка;

Падение из открытых окон;

Утопление в воде, в том числе из-за прыжков с тарзанки.

«Обращения по поводу детского травматизма участились не только в ДРКБ, но и во все клиники Республики Татарстан. Случается и так, что дети получают тяжелые травмы и становятся инвалидами. Жизнь родителей, да и самих детей, после этого делится на до и после», – сказал Михаил Поспелов.