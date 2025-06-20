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Общество 20 июня 2025 13:16

Врачи рассказали, какие травмы чаще всего получают дети летом в Татарстане

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В период летних каникул возрастают случаи детского травматизма. Заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы по хирургической помощи Михаил Поспелов рассказал, какие травмы получают дети и почему так происходит.

По его словам, в приемный покой больницы каждый день поступают дети с переломами конечностей и позвоночника, ожогами лица, шеи, груди и рук, а также гипоксией мозга. Основные причины травматизма следующие:

  1. Несоблюдение правил дорожного движения – переход дороги в неположенном месте, катание на питбайках и электросамокатах без экипировки;
  1. Нарушение техники безопасности при розжиге углей для шашлыка;
  1. Падение из открытых окон;
  1. Утопление в воде, в том числе из-за прыжков с тарзанки.

«Обращения по поводу детского травматизма участились не только в ДРКБ, но и во все клиники Республики Татарстан. Случается и так, что дети получают тяжелые травмы и становятся инвалидами. Жизнь родителей, да и самих детей, после этого делится на до и после», – сказал Михаил Поспелов.

#травматизм #ДРКБ #медицина #Здоровье
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