«Каждый день своими руками творите чудеса»: в Казани стартовал конгресс кардиологов РФ

В Казань на Российский национальный конгресс кардиологов съехались врачи со всех уголков России и из других стран. Участие в нем оналйн и очно принимают более пяти тысяч специалистов.

В течение трех дней в «Казань Экспо» кардиологи будут обсуждать тенденции современной науки, методы лечения, новые способы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и опыт передовых операций.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

«Здесь сегодня собрались люди, которые правильно понимают значение слова жизнь. Вы каждый день своими руками творите чудеса. Помогаете людям побеждать болезни, возвращаете здоровье и надежду. Ваш труд и верность избранному пути и врачебному долгу заслуживают самой высокой оценки», – отметил Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Во время своего выступления Председатель Госсовета РТ рассказал, что приехал к врачам со съезда юристов. Отпрашиваясь у них, Фарид Мухаметшин поделился, что спешит к кардиологам. Юристы, по его словам, его отпустили и попросили передать самые теплые слова врачам, ведь, порой, после принятых ими решений и оформления законов, помощь врачей-сердечников крайне необходима.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Эту шутку кардиологи в зале встретили смехом и аплодисментами.

На вопрос корреспондента «Татар-информа» о том, как в федеральном центре оценивают кардиологическую службу нашей республики, главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто без раздумий ответил: «Как образцово-показательную».

К слову, он побывал в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе и Казани, где оценили уровень оказания кардиологической помощи.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков отметил, что Казань сегодня стала кардиологической столицей и принимает одно из крупнейших ежегодных событий научно-медицинского сообщества России.

«Это не случайно. Именно здесь сложилась уникальная традиция в области медицинской науки и образования. Именно здесь действует одна из самых известных и уважаемых кардиологических служб», – поделился он.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Развитие кардиологического направления медицины для Татарстана – приоритет. Президент республики Рустам Минниханов направил врачам приветствие, в котором подчеркнул, что приятно встречать национальный конгресс кардиологов в республике уже в третий раз.

«Уверен, казанский форум станет значимым событием в жизни всего научно-медицинского сообщества страны, откроет новые перспективы развития отечественной кардиологии, расширит возможности оказания специализированной и высокотехнологичной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», – отметил он в своем письме.

Заочно поприветствовал участников конгресса и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Традиционно конгресс является площадкой для обсуждения вопросов совершенствования кардиологической помощи, развития фундаментальных исследований и новых медицинских технологий. Уверен, что конгресс откроет новые перспективы совершенствования медицинской помощи, будет способствовать обеспечению интеграции фундаментальных знаний и клинического опыта», – отметил он.