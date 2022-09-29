Пять тысяч врачей принимают участие в национальном конгрессе кардиологов в Казани

В Казани стартовал Российский национальный конгресс кардиологов. В Татарстане врачи собираются уже в третий раз.

«Для нас это очень важное мероприятие, еще раз позволит обменяться мнениями, передовыми методами лечения и оздоровления наших людей. Ну и поделиться нашим опытом, сверить свои часы», – отметил председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто рассказал, что Казань для кардиологов всей России – почти родной дом. По его словам, в этом году впервые после пандемии количество делегатов на конгрессе очень велико, что не может не радовать.

Около пяти тысяч участников зарегистрировались на онлайн и офлайн-участие.

На протяжении трех дней в «Казань Экспо» лучшие кардиологи России и других стран будут обсуждать тенденции современной кардиологии, методы лечения, новые способы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и передовые операции в области кардиохирургии.