Каждый четвертый выпускник в Челнах сдал ЕГЭ на 80–100 баллов

В Набережных Челнах каждый четвертый выпускник получил на Едином государственном экзамене высокие баллы — от 80 до 100. Об этом на пресс-конференции в мэрии Автограда сообщил начальник Управления образования Рустем Хузин.

«По результатам город Набережные Челны ежегодно показывает стабильно высокие результаты ЕГЭ. Следует отметить, что в этом году по всем предметам городские показатели выше российских. По 11 предметам средние баллы выше республиканских показателей», — отметил спикер.

ЕГЭ этим летом сдавали 2154 человека. Из них большинство — это ученики 11-го класса, 34 человека — выпускники учреждений среднего профобразования и 142 — выпускники, которым надо было пересдать экзамены. Экзамены были организованы на базе семи учреждений образования.

Популярными предметами по выбору стали обществознание — его сдавали 750 учеников, информатика — 559 выпускников и биология — 349.

В общей сложности 229 выпускникам в этом году вручили аттестат с отличием и медаль за особые успехи в учении.

«Мы также гордимся результатами ребят, получивших высший балл — 100 баллов. В этом году таких результатов у нас 27. То есть 26 ребят получили 27 стобалльных результатов. А три года подряд выпускники города получают по два стобалльных результата. Отличившимся учеником в этом году стад Силин Никита, выпускник гимназии №76, который получил высшие баллы по литературе и английскому языку», — сказал Рустем Хузин.

По словам спикера, девять учителей выпускают стобалльников два года подряд (это школы и гимназии №6, 26, 27, 32, 58, 60, 76, 78). Педагоги, которые подготовили «высокобалльников», получили от имени мэра Наиля Магдеева премии от двух окладов.

Ранее в Челнах назвали самый популярный предмет у школьников при сдаче ОГЭ.