В Челнах назвали самый популярный предмет у школьников при сдаче ОГЭ

Самыми популярными на протяжении нескольких лет предметами для сдачи основного государственного экзамена у челнинских школьников остаются география, обществознание и информатика. Абсолютным лидером в этом году стала информатика, этот предмет выбрали 3573 человека. Итогами ОГЭ на сегодняшней пресс-конференции поделился начальник Управления образования Автограда Рустем Хузин.

«Для нас, системы образования, был определенный вызов, потому что основной государственный экзамен в девятых классах по информатике мы сдавали в этом году в электронном виде», — заметил спикер.

По его словам, также в городе растет количество выпускников, сдающих экзамен по родному татарскому языку. В этом году таких было 129, тогда как в прошлом — 55 человек.

В общей сложности в этом году ОГЭ сдавали 5514 выпускников девятых классов Набережных Челнов. Для этого были оборудованы 17 пунктов сдачи экзамена.

«Анализ результатов экзамена показал, что результаты по биологии, информатике, русском языку выше среднереспубликанских. Итоги экзаменов по остальным предметам держатся на республиканском уровне. По итогам экзаменов 316 выпускников получили аттестаты с отличием», — отметил Рустем Хузин.

Среди выпускников 60% планируют поступать в колледжи, остальные продолжат обучение в 10-м классе. В 17 учреждениях среднего профессионального образования имеется 2206 бюджетных мест. За возможность бесплатно учиться поборются 3 тыс. челнинцев, решающим станет средний балл аттестата.