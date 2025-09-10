«Каждый человек там молится»: история бавлинского бойца, награжденного медалью Суворова

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Участник специальной военной операции из Бавлинского района с позывным Барни ушел на фронт два года назад. Несмотря на то что у мужчины не было военного опыта, он не смог оставаться в стороне, когда его друзья отправились защищать страну. Сегодня боец находится в отпуске по ранению. За проявленное мужество он был представлен к государственной награде – медали Суворова.

В сентябре 2023 года Барни заключил контракт с Министерством обороны. Вместе с друзьями он пошел защищать Родину ради того, чтобы дети жили в мирной стране. Подготовку проходил в Москве, где освоил специальность пулеметчика и учился эвакуировать раненых. Службу начал на Херсонском направлении в качестве пулеметчика-разведчика.

«Нас привезли в Энергодар, разместили, мы начали нести боевое дежурство по берегу Днепра. Потом расположились в лесу, строили блиндажи. С января 2024 года начали участвовать в боях, уже понимали, что такое быть за лентой, на красной стороне. В обязанности пулеметчика-разведчика входило изучение территории, разведка. Если она оказывалась заминированной, вызывали саперов», – вспоминает боец.

За время службы Барни дважды был тяжело ранен. Первое осколочное ранение получил в бедро в 2024 году. Второе – совсем недавно, когда вместе с сослуживцами попал под удар вражеских беспилотников.

«В ту ночь мы меняли позицию. Когда ехали, дроны вычислили нашу локацию. В наш «Урал» прямо под брезент залетела «птичка» и взорвалась внутри. Все кричали, как в кино: шум, звон в ушах, контузия. Машина остановилась, мы начали прыгать с нее, и вторая «птичка» взорвалась сбоку. Я смог уйти в лес, но их подлетело еще пять или шесть – целый рой», – рассказывает военнослужащий.

Бойца спасла эвакуационная медицинская группа, которая оказала помощь.

«Я немного отошел в лес, несмотря на ранение. Меня нашли свои, когда освещали территорию прожектором. Но в тот момент в голове мелькали разные мысли, был страх: а вдруг это враг? К счастью, нет», – делится мужчина.

Осколки задели плечо, область под сердцем и глаз. После операции в Москве и длительной реабилитации Барни признается: силы ему давали семья и молитвы.

«Каждый человек там молится. Спать ложишься – молишься, выходишь на задачу – молишься. К нам приезжал священник, читал молитвы, освятил. Это придает веру и силу», – говорит боец.

Поддержка семьи для него особенно важна: родители, сын, сестренка, хоть и сильно переживают, но гордятся его выбором.

За проявленное мужество Барни был награжден медалью Суворова и получил благодарность от Министерства обороны.

«Это награды за конкретные бои, за отвагу. Мы с ребятами делаем то, что считаем своим долгом – защищать Родину. Верим, что вернемся с Победой, будем строить свою жизнь. Я, например, планирую закончить стройку», – делится он.

Военнослужащий признается: война меняет человека. «Иногда идешь спокойно, и вдруг начинается артиллерийский обстрел, понимаешь, что тебя преследуют. Срабатывает инстинкт самосохранения – нельзя стоять на одном месте, нужно двигаться. В такие минуты особенно осознаешь, как дороги родные», – говорит Барни.

Для него патриотизм – не просто слово, а осознанный выбор. Несмотря на все испытания, он ни разу не пожалел о своем решении. Его стойкость и мужество – пример силы духа для земляков. В конце сентября Барни вернется в свою часть.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.