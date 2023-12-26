Каждые новогодние праздники количество пожаров в РТ увеличивается на 20 процентов

В период новогодних каникул количество пожаров в Татарстане вырастает на 20 процентов. Об этом сегодня в Кабинете Министров РТ на брифинге «О мерах по обеспечению комплексной безопасности населения и бесперебойной работе жилищно-коммунальной сферы Республики Татарстан в период новогодних каникул» рассказал врио заместителя руководителя ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

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«Ежегодно обстановка с пожарами осложняется в праздничные новогодние дни, при этом имеют место пожары с гибелью людей. В среднем, ежегодно в новогодние дни количество пожаров по сравнению с обычными днями возрастает на 20 процентов, а гибель на 50 процентов», – рассказал Трущин.

Он также привел статистику, согласно которой за прошлый год с 30 декабря по 9 января в Республике Татарстан было зарегистрировано 129 пожаров, на которых погибли 6 человек. Травмированы были 12 человек, среди которых пять человек пострадали в результате применения пиротехники.

Напомним, с 25 декабря по 8 января в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим. Штраф гражданам будет составлять от десяти до двадцати тысяч рублей, должностным лицам – от тридцати тысяч рублей до шестидесяти, для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.