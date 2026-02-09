«Может стать надеждой»: студентов Нижнекамска научили плести браслеты выживания для СВО
Волонтеры группы «Добрые сердца» провели первый мастер-класс для студентов Нижнекамска. Первокурсников учили плести браслеты выживания – обязательный аксессуар для бойцов на передовой.
На первый взгляд незатейливое изделие способно спасти не одну жизнь. Опытному волонтеру на изготовление такого браслета требуется не более 15 минут.
У студентов процесс занял больше времени, но энтузиазма было не меньше. Ребята внимательно осваивали технику и признавались: особенно важно осознавать, что их работа может реально помочь.
«Интересно плести, мне в принципе нравится рукоделие. Сам факт, что это кому-то поможет, может стать последней надеждой, очень вдохновляет», – поделилась студентка Нижнекамского филиала КИУ Алена Майорова.
По словам студентов, объясняли все доступно, сложности возникали лишь на первых этапах. Зато навык быстро вырабатывается. Многие признались, что готовы продолжить помогать уже в пункте сбора гуманитарной помощи.
«Если каждый будет хоть немного помогать – в том числе через гуманитарную помощь, – вместе это станет большой поддержкой», – отметила студентка Александра Харитонова.
Как рассказывает волонтер группы «Добрые сердца» Валентина Майорова, молодежь активно включается в работу. Освоив плетение, многие начинают регулярно приходить в волонтерский пункт. Студенты колледжа КИУ также пообещали изготовить новую партию браслетов, узнав, насколько они универсальны в полевых условиях.
Браслет выживания можно использовать как прочный шнур: для связывания, ремонта экипировки, сушки белья, устройства временного укрытия или маскировки.
Среди волонтеров выделяется и самый юный участник – 10-летняя Полина Сопова. К группе «Добрые сердца» она присоединилась год назад, придя в пункт вместе с бабушкой. Сначала пробовала делать сухой душ и плести браслеты, а сегодня уже сама обучает этому других.
«Раньше было немного страшно, а сейчас хорошо, я привыкла. Мне очень нравится плести браслеты», – говорит Полина.
Группа «Добрые сердца» активно сотрудничает с колледжами, школами и детскими садами города.
Еженедельно волонтеры проводят несколько мастер-классов, обучая изготовлению сухого душа, браслетов выживания и маскировочных сетей.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.