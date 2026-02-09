«Может стать надеждой»: студентов Нижнекамска научили плести браслеты выживания для СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтеры группы «Добрые сердца» провели первый мастер-класс для студентов Нижнекамска. Первокурсников учили плести браслеты выживания – обязательный аксессуар для бойцов на передовой.

На первый взгляд незатейливое изделие способно спасти не одну жизнь. Опытному волонтеру на изготовление такого браслета требуется не более 15 минут.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

У студентов процесс занял больше времени, но энтузиазма было не меньше. Ребята внимательно осваивали технику и признавались: особенно важно осознавать, что их работа может реально помочь.

«Интересно плести, мне в принципе нравится рукоделие. Сам факт, что это кому-то поможет, может стать последней надеждой, очень вдохновляет», – поделилась студентка Нижнекамского филиала КИУ Алена Майорова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

По словам студентов, объясняли все доступно, сложности возникали лишь на первых этапах. Зато навык быстро вырабатывается. Многие признались, что готовы продолжить помогать уже в пункте сбора гуманитарной помощи.

«Если каждый будет хоть немного помогать – в том числе через гуманитарную помощь, – вместе это станет большой поддержкой», – отметила студентка Александра Харитонова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Как рассказывает волонтер группы «Добрые сердца» Валентина Майорова, молодежь активно включается в работу. Освоив плетение, многие начинают регулярно приходить в волонтерский пункт. Студенты колледжа КИУ также пообещали изготовить новую партию браслетов, узнав, насколько они универсальны в полевых условиях.

Браслет выживания можно использовать как прочный шнур: для связывания, ремонта экипировки, сушки белья, устройства временного укрытия или маскировки.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Среди волонтеров выделяется и самый юный участник – 10-летняя Полина Сопова. К группе «Добрые сердца» она присоединилась год назад, придя в пункт вместе с бабушкой. Сначала пробовала делать сухой душ и плести браслеты, а сегодня уже сама обучает этому других.

«Раньше было немного страшно, а сейчас хорошо, я привыкла. Мне очень нравится плести браслеты», – говорит Полина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Группа «Добрые сердца» активно сотрудничает с колледжами, школами и детскими садами города.

Еженедельно волонтеры проводят несколько мастер-классов, обучая изготовлению сухого душа, браслетов выживания и маскировочных сетей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой