«Каждому – забота»: участникам СВО в Актаныше доступна реабилитация и санаторное лечение

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Актанышская центральная районная больница оказывает активную медицинскую и психологическую поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции. Для бойцов, вернувшихся домой, организованы внеочередные приемы и комплексные обследования – без ожидания в очередях.

Особое внимание уделяется психологическому здоровью военнослужащих. Раз в месяц в ЦРБ принимает клинический медицинский психолог Лейсан Аглямова из Набережных Челнов. В этот день на консультацию могут обратиться не только сами ветераны, но и их родственники.

Психолог проводит как индивидуальные беседы, так и осмотры стационарных пациентов, а также бойцов, находящихся в отпуске. При необходимости специалист посещает ветеранов на дому и дает рекомендации по дальнейшей работе с ними.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Помимо медицинской помощи, участникам СВО предоставляется возможность пройти санаторно-курортное восстановление. Путевки выдаются госпиталями, где бойцы проходили лечение. В больнице особое внимание уделяется десяти ветеранам, находящимся под программой постоянного контроля – они получают повышенное внимание со стороны медицинского персонала.

«Мы стремимся обеспечить каждому участнику специальной военной операции всестороннюю помощь и поддержку», – подчеркнула заместитель главного врача Актанышской Центральной районной больницы Миляуша Хазиева.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.