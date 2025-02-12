«Каждая смерть младенца – ЧП для республики»: ДРКБ об уникальных операциях и планах
В ДРКБ подвели итоги работы в 2024-м и наметили основные направления на 2025-й
Снижение младенческой смертности, тревожность по поводу смертей младенцев вне больниц, уникальные операции, масштаб помощи детям и подросткам в Татарстане, планы на трансплантацию и строительство новой детской больницы – обо всем этом сегодня говорили на медицинском совете в ДРКБ.
«В сложной демографической ситуации каждый ребенок должен находиться под нашим контролем»
Сегодня в Детской республиканской клинической больнице состоялся итоговый медицинский совет с участием министра здравоохранения Республики Татарстан Марселя Миннуллина, на котором подвели итоги прошлого года, затронули самые животрепещущие проблемы и похвалились уникальными операциями.
Прошлый год, по словам главного врача ДРКБ, стал для больницы годом новых достижений. Внедрялись новые методы лечения, проводились уникальные операции – высокотехнологичная помощь оказывалась не только детям из Татарстана, но и из соседних республик.
«Приоритетной задачей стало снижение младенческой смертности. Нам удалось достигнуть целевого уровня в 2,6 промилле. В прошедшем году рождаемость в Татарстане снизилась до 35 тысяч детей. В этой сложной демографической ситуации каждый ребенок должен находиться под нашим особым контролем. Мы должны сохранить еще 12 детских жизней и достигнуть показателя в 2,4 промилле», – заявил главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.
Говорил он и о младенческой смертности. Согласно статистике, половина умерших новорожденных были доношенными.
«Как и в прошлом году, на первом месте среди причин смерти болезни перинатального периода, на втором – врожденные пороки развития, на третьем – инфекционные заболевания», – привел данные главный врач.
По словам Айрата Зиатдинова, выросло количество детских смертей вне медицинских организаций – сегодня это более трети от всего числа смертей.
«Это потребовало от нас дополнительных мер по профилактической работе, усиления контроля за патронажем новорожденных и детей первого года жизни, медико-социального сопровождения семей из групп риска, особенно несовершеннолетних матерей», – отметил он.
«В ДРКБ обратились более 150 тысяч раз, четверти понадобилась госпитализация»
Количество пациентов, получивших лечение в ДРКБ, остается на стабильно высоком уровне и составляет 45 тысяч пациентов в год.
«Сохраняется тенденция к снижению общей госпитальной летальности. В прошлом году она составила 0,2 процента, что ниже среднего показателя летальности среди детских республиканских и областных больниц России», – отметил главный врач ДРКБ.
В 2024 году в ДРКБ зафиксировано более 150 тысяч обращений, более чем четверти обратившихся понадобилась госпитализация. Через приемно-диагностическое отделение ДРКБ в сутки в среднем проходили 410 человек.
«В целом общее количество пациентов хирургического профиля ДРКБ выросло и составило почти 18,5 тысячи пациентов. Хирургическая активность увеличилась до 86,5 процента. За сутки проводится в среднем 52 оперативных вмешательства», – привел данные Айрат Зиатдинов.
В прошлом году в ДРКБ была проведена первая в ПФО уникальная эндоваскулярная операция – стентирование коарктации аорты у недоношенного ребенка.
«Команда нейрохирургов провела успешное нейрохирургическое лечение пациента с тяжелой травмой позвоночника, полученной в результате ДТП. После прохождения реабилитации пациент выписан из стационара с полным объемом движений в ногах и без нарушения функции тазовых органов», – рассказал он.
Через Центр детской онкологии ДРКБ прошли 3,5 тысячи пациентов
В конце 2023 года произошла реорганизация кардиологической службы ДРКБ с увеличением числа коек.
«За 2024 год пролечено 467 пациентов с нарушением ритма, увеличилось количество электрофизиологических исследований сердца, позволяющих выявить серьезные нарушения ритма. 76 пациентов направлены на проведение радиочастотной абляции в федеральные центры», – отметил глава ДРКБ.
Через Центр детской онкологии больницы прошли 3,5 тысячи пациентов. Были внедрены новые технологии: иммунотерапия нейробластом высокого риска, трансфузия донорских гранулоцитов у детей с сепсисом на фоне химиотерапии.
«В 2024 году совместно специалистами ОРН и кардиореанимации проведена процедура ЭКМО недоношенному новорожденному с врожденным пороком сердца и вирусным поражением миокарда. В 2025 году планируется внедрение процедуры ЭКМО новорожденным детям с тяжелым поражением легких, в том числе пациентам с диафрагмальной грыжей», – рассказал Айрат Зиатдинов.
За два года проведено 22 трансплантации костного мозга и две пересадки почки
Более 9 тысяч раз реаниматологи ДРКБ консультировали сложных пациентов, более 1800 раз они выезжали в районы, в том числе проводили операции на местах.
«Активно развивается служба трансплантации. За два года проведено 22 трансплантаций костного мозга и две трансплантации почки. С 2025 года планируется увеличить количество процедур трансплантации гемопоэтических стволовых клеток до 18 в год. Также в планах врачей внедрить трансплантацию печени. В целом ДРКБ выполнила план по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, которую получили 1 897 пациентов», – рассказал главврач больницы.
Еще одно событие, которое упомянул глава ДРКБ, – открытие духовного комплекса «Тихий сад». Мероприятие прошло при участии Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.
«Младенческая смертность – это чрезвычайное происшествие в республике»
Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин отметил: ДРКБ показывает качественную работу и успешно применяет новые технологии.
«На прошлой коллегии мы разделили работу по профилактике детской смертности на несколько этапов. Один из них – работа в женской консультации с беременными женщинами, работа в тех подразделениях, которые занимаются родовспоможением. Второй этап – работа с детьми до года. В течение 2024 года мы наблюдали серьезную ситуацию, когда получили порядка 20 смертей», – привел данные министр.
Это побудило внедрить кураторство над детьми до года, отметил Марсель Миннуллин.
«Для нас младенческая смертность – это чрезвычайное происшествие в республике. Это одна большая общая работа. Мы усилили патронажи, работу с неблагополучными семьями, обучаем молодых мам, проводим школы будущих мам, проводим мониторинги, но остаются вопросы», – рассказал Марсель Миннуллин.
Смущает министра укомплектованность кадрами в ДРКБ.
«Укомплектованность врачами – 86%. Я понимаю, что тема ординаторов, воспитания молодых специалистов в приоритете. Татарстан – очень привлекательный регион. Все те преференции и аккумулирующие факторы, особенно по жилищно-бытовым условиям, более приоритетны по сравнению с другими субъектами. Привлечение новых специалистов очень важно», – отметил он.
«Вы лучшие, а к лучшим требования совершенно другие»
Перегруженность ДРКБ очевидна, добавил министр.
«Мы знаем, что творится здесь в коридорах после 16.00. Понятно, что приоритетом обладают жители Казани, поэтому одна из первостепенных задач – строительство новой большой детской больницы в Казани. И если мы говорим, что хирургию разгрузить невозможно, то другие профили – можно. Это задача, которую мы должны в ближайшее время решить», – подчеркнул Марсель Миннуллин.
ДРКБ нужно высвободить от рутинной нагрузки, отметил глава ведомства.
«На мой взгляд, персонал, который оказывает помощь детям, имеет совершенно другую энергетику. Это нужно показывать. Мы уверены, что будем совершенствоваться в качестве услуг и работать над уменьшением жалоб. Коллектив ДРКБ отличают горящие глаза, желание работать. Я с огромным уважением отношусь к коллективу этой больницы. В то же время ожидания от вас выше. Вы не обижайтесь, если Министерство здравоохранения предвзято относится к вам, – вы лучшие, а к лучшим требования совершенно другие», – заявил министр.
В завершение мероприятия Марсель Миннулин наградил врачей ДРКБ, отличившихся в прошлом году.