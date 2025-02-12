«Каждая смерть младенца – ЧП для республики»: ДРКБ об уникальных операциях и планах

Снижение младенческой смертности, тревожность по поводу смертей младенцев вне больниц, уникальные операции, масштаб помощи детям и подросткам в Татарстане, планы на трансплантацию и строительство новой детской больницы – обо всем этом сегодня говорили на медицинском совете в ДРКБ.





Сегодня в Детской республиканской клинической больнице состоялся итоговый медицинский совет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В сложной демографической ситуации каждый ребенок должен находиться под нашим контролем»

Сегодня в Детской республиканской клинической больнице состоялся итоговый медицинский совет с участием министра здравоохранения Республики Татарстан Марселя Миннуллина, на котором подвели итоги прошлого года, затронули самые животрепещущие проблемы и похвалились уникальными операциями.

Прошлый год, по словам главного врача ДРКБ, стал для больницы годом новых достижений. Внедрялись новые методы лечения, проводились уникальные операции – высокотехнологичная помощь оказывалась не только детям из Татарстана, но и из соседних республик.

«Приоритетной задачей стало снижение младенческой смертности. Нам удалось достигнуть целевого уровня в 2,6 промилле. В прошедшем году рождаемость в Татарстане снизилась до 35 тысяч детей. В этой сложной демографической ситуации каждый ребенок должен находиться под нашим особым контролем. Мы должны сохранить еще 12 детских жизней и достигнуть показателя в 2,4 промилле», – заявил главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.

Говорил он и о младенческой смертности. Согласно статистике, половина умерших новорожденных были доношенными.

«Как и в прошлом году, на первом месте среди причин смерти болезни перинатального периода, на втором – врожденные пороки развития, на третьем – инфекционные заболевания», – привел данные главный врач.

Айрат Зиатдинов: «Прошлый год стал для больницы годом новых достижений. Внедрялись новые методы лечения, проводились уникальные операции» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Айрата Зиатдинова, выросло количество детских смертей вне медицинских организаций – сегодня это более трети от всего числа смертей.

«Это потребовало от нас дополнительных мер по профилактической работе, усиления контроля за патронажем новорожденных и детей первого года жизни, медико-социального сопровождения семей из групп риска, особенно несовершеннолетних матерей», – отметил он.

«В ДРКБ обратились более 150 тысяч раз, четверти понадобилась госпитализация»

Количество пациентов, получивших лечение в ДРКБ, остается на стабильно высоком уровне и составляет 45 тысяч пациентов в год.

«Сохраняется тенденция к снижению общей госпитальной летальности. В прошлом году она составила 0,2 процента, что ниже среднего показателя летальности среди детских республиканских и областных больниц России», – отметил главный врач ДРКБ.

В 2024 году в ДРКБ зафиксировано более 150 тысяч обращений, более чем четверти обратившихся понадобилась госпитализация. Через приемно-диагностическое отделение ДРКБ в сутки в среднем проходили 410 человек.

Количество пациентов, получивших лечение в ДРКБ, остается на стабильно высоком уровне и составляет 45 тысяч пациентов в год Фото: © «Татар-информ»

«В целом общее количество пациентов хирургического профиля ДРКБ выросло и составило почти 18,5 тысячи пациентов. Хирургическая активность увеличилась до 86,5 процента. За сутки проводится в среднем 52 оперативных вмешательства», – привел данные Айрат Зиатдинов.

В прошлом году в ДРКБ была проведена первая в ПФО уникальная эндоваскулярная операция – стентирование коарктации аорты у недоношенного ребенка.

«Команда нейрохирургов провела успешное нейрохирургическое лечение пациента с тяжелой травмой позвоночника, полученной в результате ДТП. После прохождения реабилитации пациент выписан из стационара с полным объемом движений в ногах и без нарушения функции тазовых органов», – рассказал он.

Через Центр детской онкологии ДРКБ прошли 3,5 тысячи пациентов

В конце 2023 года произошла реорганизация кардиологической службы ДРКБ с увеличением числа коек.

«За 2024 год пролечено 467 пациентов с нарушением ритма, увеличилось количество электрофизиологических исследований сердца, позволяющих выявить серьезные нарушения ритма. 76 пациентов направлены на проведение радиочастотной абляции в федеральные центры», – отметил глава ДРКБ.

Через Центр детской онкологии больницы прошли 3,5 тысячи пациентов Фото: © «Татар-информ»

Через Центр детской онкологии больницы прошли 3,5 тысячи пациентов. Были внедрены новые технологии: иммунотерапия нейробластом высокого риска, трансфузия донорских гранулоцитов у детей с сепсисом на фоне химиотерапии.

«В 2024 году совместно специалистами ОРН и кардиореанимации проведена процедура ЭКМО недоношенному новорожденному с врожденным пороком сердца и вирусным поражением миокарда. В 2025 году планируется внедрение процедуры ЭКМО новорожденным детям с тяжелым поражением легких, в том числе пациентам с диафрагмальной грыжей», – рассказал Айрат Зиатдинов.

За два года проведено 22 трансплантации костного мозга и две пересадки почки

Более 9 тысяч раз реаниматологи ДРКБ консультировали сложных пациентов, более 1800 раз они выезжали в районы, в том числе проводили операции на местах.

«Активно развивается служба трансплантации. За два года проведено 22 трансплантаций костного мозга и две трансплантации почки. С 2025 года планируется увеличить количество процедур трансплантации гемопоэтических стволовых клеток до 18 в год. Также в планах врачей внедрить трансплантацию печени. В целом ДРКБ выполнила план по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, которую получили 1 897 пациентов», – рассказал главврач больницы.

Открытие духовного комплекса «Тихий сад» прошло при участии Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова Фото: © «Татар-информ»

Еще одно событие, которое упомянул глава ДРКБ, – открытие духовного комплекса «Тихий сад». Мероприятие прошло при участии Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Младенческая смертность – это чрезвычайное происшествие в республике»

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин отметил: ДРКБ показывает качественную работу и успешно применяет новые технологии.

«На прошлой коллегии мы разделили работу по профилактике детской смертности на несколько этапов. Один из них – работа в женской консультации с беременными женщинами, работа в тех подразделениях, которые занимаются родовспоможением. Второй этап – работа с детьми до года. В течение 2024 года мы наблюдали серьезную ситуацию, когда получили порядка 20 смертей», – привел данные министр.

Это побудило внедрить кураторство над детьми до года, отметил Марсель Миннуллин.

«Для нас младенческая смертность – это чрезвычайное происшествие в республике. Это одна большая общая работа. Мы усилили патронажи, работу с неблагополучными семьями, обучаем молодых мам, проводим школы будущих мам, проводим мониторинги, но остаются вопросы», – рассказал Марсель Миннуллин.

«Для нас младенческая смертность – это чрезвычайное происшествие в республике. Это одна большая общая работа» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Смущает министра укомплектованность кадрами в ДРКБ.

«Укомплектованность врачами – 86%. Я понимаю, что тема ординаторов, воспитания молодых специалистов в приоритете. Татарстан – очень привлекательный регион. Все те преференции и аккумулирующие факторы, особенно по жилищно-бытовым условиям, более приоритетны по сравнению с другими субъектами. Привлечение новых специалистов очень важно», – отметил он.

«Вы лучшие, а к лучшим требования совершенно другие»

Перегруженность ДРКБ очевидна, добавил министр.

«Мы знаем, что творится здесь в коридорах после 16.00. Понятно, что приоритетом обладают жители Казани, поэтому одна из первостепенных задач – строительство новой большой детской больницы в Казани. И если мы говорим, что хирургию разгрузить невозможно, то другие профили – можно. Это задача, которую мы должны в ближайшее время решить», – подчеркнул Марсель Миннуллин.

Марсель Миннуллин: «Мы уверены, что будем совершенствоваться в качестве услуг и работать над уменьшением жалоб. Коллектив ДРКБ отличают горящие глаза, желание работать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ДРКБ нужно высвободить от рутинной нагрузки, отметил глава ведомства.

«На мой взгляд, персонал, который оказывает помощь детям, имеет совершенно другую энергетику. Это нужно показывать. Мы уверены, что будем совершенствоваться в качестве услуг и работать над уменьшением жалоб. Коллектив ДРКБ отличают горящие глаза, желание работать. Я с огромным уважением отношусь к коллективу этой больницы. В то же время ожидания от вас выше. Вы не обижайтесь, если Министерство здравоохранения предвзято относится к вам, – вы лучшие, а к лучшим требования совершенно другие», – заявил министр.

В завершение мероприятия Марсель Миннулин наградил врачей ДРКБ, отличившихся в прошлом году.