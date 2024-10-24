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Врачи ДРКБ впервые в Татарстане поставили стент в аорту новорожденного малыша
В Детской республиканской клинической больнице Татарстана спасли новорожденного недоношенного малыша, медики провели ему сложную операцию под контролем рентгена. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.
В октябре в отделение кардиореанимации ДРКБ поступил новорожденный малыш весом всего 1,8 килограмма. Врачи поставили диагноз «коарктация аорты» – это сердечный порок, когда сужен просвет аорты, из-за этого появляются зоны с разным кровяным давлением: высокой до сужения и низкой после него.
Это состояние опасно, так как кровь может перестать поступать к почкам, кишечнику и другим органам.
«Ребенок находился в критическом состоянии, которое продолжало ухудшаться. Из-за его малого веса и нестабильного состояния радикальная операция, то есть полное удаление сужения, было невозможно. Единственным вариантом спасения стала рентгенэндоваскулярная коррекция – это комплекс процедур, проводимых внутри сосудов через кожу под контролем рентгена с использованием специальных инструментов», – рассказали в пресс-службе ДРКБ.
В отделении рентгенохирургии ДРКБ впервые в Татарстане провели уникальную операцию – стентирование коарктации аорты у новорожденного подобного возраста.
Так, кардиохирурги установили стент в суженый участок аорты, что позволило поддерживать необходимый просвет сосуда. Инструментом медики вошли в сонную артерию малыша. Далее, под контролем рентгена дошли до аорты и установили в необходимом месте стент.
Операция прошла успешно, и состояние ребенка улучшилось. В будущем кардиохирурги все же планируют заменить этот участок аорты.
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