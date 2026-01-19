Каждая пятая проба из магазина не прошла проверку: Роспотребнадзор РТ об итогах 2025 года

Какими инфекциями в 2025 году татарстанцы болели чаще, а какими – реже? Какие продукты не соответствуют нормативу чаще всего? Сколько магазинов и заведений общепита в прошлом году закрыл Роспотребнадзор Татарстана? Эти и другие вопросы обсуждали сегодня на итоговой коллегии ведомства.





Итоги работы в 2025 году подвело Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В прошлом году 680 тысяч татарстанцев заразились инфекциями

Сегодня итоги работы в ушедшем году подвело Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан. По словам руководителя ведомства Марины Патяшиной, деятельность санитарных врачей в 2025 году затронула широкий круг вопросов в рамках новых национальных проектов.

«Нам удалось сохранить стабильную санитарно-эпидемиологическую остановку и продолжить активно защищать права потребителя», – отметила она.

За прошлый год в республике было зарегистрировано 680 тысяч случаев инфекционных заболеваний. В четыре раза выросла заболеваемость гриппом. Было привито 52% населения региона, но план по вакцинации не был выполнен полностью.

«Также мы видим значительное снижение заболеваемости корью в четыре раза и коклюшем в 14 раз. В наступившем году нам нужно обратить внимание на энтеровирусную инфекцию, острую кишечную инфекцию неустановленной этиологии, а также на ветряную оспу. По этим инфекциям мы видим рост в 2025-м», – сообщила Патяшина.

По итогам года число детей, не обследованных на туберкулез, снизилось на 23%, но больше двух с половиной тысяч детей не были у фтизиатра. Эти дети посещают школы и детские сады, поэтому риски заноса и распространения инфекции сохраняются. В прошедшем году туберкулезом заболели 20 детей.

«Одним из серьезных вызовов современности является ВИЧ-инфекция. Заболеваемость в Татарстане остается на уровне 2024 года, но есть и вновь выявленные случаи. В 2025 году 779 татарстанцев заразились ВИЧ», – констатировала руководитель Роспотребнадзора по РТ.

Марина Патяшина: «Нам удалось сохранить стабильную санитарно-эпидемиологическую остановку и продолжить активно защищать права потребителя» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Салаты, роллы и суши не проходят проверки чаще всего

«Основным направлением нашей работы является контроль качества пищевой продукции. Мы исследовали более 77 тысяч проб пищевой продукции. Доля нестандартных проб выросла и составила 4,9%», – сообщила Марина Патяшина.

В прошлом году Роспотребнадзор ввел масштабный мониторинг пищевой продукции. Сотрудники ведомства без предупреждения приобретали продукты в магазинах, чтобы затем проверить их в лаборатории.

Какие выводы сделали санитарные врачи? Каждая пятая проба – а это 22,5% – не соответствовала гигиеническим нормативам. Наибольшая доля нестандартных показателей зафиксирована в сегменте готовой еды – это салаты, роллы, суши, отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ.

Всего ведомство изъяло из оборота 20 тонн пищевой продукции, а также приостановило работу 72 магазинов и заведений общепита, в которых зафиксировали грубые нарушения.

«Каждый татарстанец может стать участником мониторинга продукции. В этом им поможет система маркировки «Честный знак». Мы видим, что люди вовлекаются все активнее. Особый интерес вызывает контроль табачной, молочной продукции, воды и обуви», – отметила Марина Патяшина.

Несмотря на то, что в республике уменьшаются нарушения маркировки, некоторые ушлые продавцы все же остаются безнаказанными. Они ухитряются продать товар через интернет или по телефону, избегая официальной регистрации.

Недавно сотрудники ведомства нашли в подъезде жилого дома в Казани листовку с указанием номера, по которому можно заказать табачные изделия. Пестрят подобными предложениями и социальные сети.

«Мы ограничены в своих полномочиях и не можем проводить проверки в отношении неустановленных лиц. Просим помощи у сотрудников МВД для совместных мероприятий», – сказала Патяшина.

В прошлом году Роспотребнадзор ввел масштабный мониторинг пищевой продукции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большая часть жалоб поступила на образовательные организации

«В наш адрес поступило около 17 тысяч обращений, больше половины из них – жалобы потребителей. Основной запрос людей – вернуть деньги за некачественный товар или услугу. При нашем участии потребителям добровольно вернули 92 миллиона рублей», – рассказала главный санитарный врач РТ.

Большая часть жалоб поступила на образовательные организации «Эдекс» и «Айти Решения». Организации предлагали онлайн-обучение с гарантированным трудоустройством в IT-сфере. Люди из разных регионов России оплачивали образовательные услуги, но не получали их.

«Мы подготовили иск, по которому людям вернули около 5 миллионов рублей. Более 200 обращений мы направили в МВД. В настоящее время возбуждены уголовные дела по факту мошенничества», – сообщила Марина Патяшина.

В 2025 году сотрудники Роспотребнадзора приняли участие в более тысячи судебных заседаний. В пользу потребителей взыскали свыше 100 миллионов рублей.

Елена Демьянова: «Медики поставили более 4 миллионов прививок – это помогло избежать вспышек инфекций» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Иностранцев в РТ прививают от кори и менингококка

Министерство здравоохранения РТ и Управление Роспотребнадзора тесно взаимодействуют в деле охраны здоровья населения. Сегодня в медицинских организациях республики работают 465 врачей-инфекционистов и эпидемиологов. Именно они непосредственно взаимодействуют с санитарными врачами.

«Одно из важнейших направлений совместной работы – вакцинация. Медики поставили более 4 миллионов прививок – это помогло избежать вспышек инфекций. Было освоено 100% вакцины, поставленной по национальному календарю. Из бюджета республики выделяются средства на закупку вакцин для профилактики менингококка, энцефалита, ветряной оспы, коклюша. В 2025 году для этих целей выделили 150 миллионов рублей», – отметила первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Елена Демьянова.

Отдельно спикер остановилась на скоординированной работе по медицинскому освидетельствованию мигрантов. Иностранцев в РТ прививают от кори и менингококка – всего вакцинированы более 31 тысячи человек. Эти меры помогут избежать завоза инфекционных болезней на территорию республики.

Лейла Фазлеева сделала акцент на большой работе по контролю за безопасностью пищевой продукции, отметив, что результаты весьма достойные Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Целевики должны оставаться в системе»

Итоги работы службы подвела вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Она подчеркнула важность проводимой вакцинации, особенно вакцинации детского населения, и необходимости совместной работы медиков, педагогов и средств массовой информации по ее популяризации среди родителей. Также заместитель премьер-министра отметила необходимость усиления работы по профилактике ВИЧ-инфекции, особенно среди тех, кто входит в группы риска.

Лейла Фазлеева сделала акцент на большой работе по контролю за безопасностью пищевой продукции, отметив, что результаты весьма достойные.

«В течение года Марина Патяшина уделила большое внимание работе с целевиками. Они должны оставаться в системе. В том случае, если целевик расторгает контракт, надо понимать причины. Я хотела бы обратиться к ветеранам службы, которые берут на себя миссию наставничества. Прошу вас внимательно отнестись к этому вопросу», – сказала вице-премьер РТ.