Каждая пятая проба из магазина не прошла проверку: Роспотребнадзор РТ об итогах 2025 года
За год санитарные врачи изъяли из оборота 20 тонн некачественных продуктов
Какими инфекциями в 2025 году татарстанцы болели чаще, а какими – реже? Какие продукты не соответствуют нормативу чаще всего? Сколько магазинов и заведений общепита в прошлом году закрыл Роспотребнадзор Татарстана? Эти и другие вопросы обсуждали сегодня на итоговой коллегии ведомства.
В прошлом году 680 тысяч татарстанцев заразились инфекциями
Сегодня итоги работы в ушедшем году подвело Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан. По словам руководителя ведомства Марины Патяшиной, деятельность санитарных врачей в 2025 году затронула широкий круг вопросов в рамках новых национальных проектов.
«Нам удалось сохранить стабильную санитарно-эпидемиологическую остановку и продолжить активно защищать права потребителя», – отметила она.
За прошлый год в республике было зарегистрировано 680 тысяч случаев инфекционных заболеваний. В четыре раза выросла заболеваемость гриппом. Было привито 52% населения региона, но план по вакцинации не был выполнен полностью.
«Также мы видим значительное снижение заболеваемости корью в четыре раза и коклюшем в 14 раз. В наступившем году нам нужно обратить внимание на энтеровирусную инфекцию, острую кишечную инфекцию неустановленной этиологии, а также на ветряную оспу. По этим инфекциям мы видим рост в 2025-м», – сообщила Патяшина.
По итогам года число детей, не обследованных на туберкулез, снизилось на 23%, но больше двух с половиной тысяч детей не были у фтизиатра. Эти дети посещают школы и детские сады, поэтому риски заноса и распространения инфекции сохраняются. В прошедшем году туберкулезом заболели 20 детей.
«Одним из серьезных вызовов современности является ВИЧ-инфекция. Заболеваемость в Татарстане остается на уровне 2024 года, но есть и вновь выявленные случаи. В 2025 году 779 татарстанцев заразились ВИЧ», – констатировала руководитель Роспотребнадзора по РТ.
Салаты, роллы и суши не проходят проверки чаще всего
«Основным направлением нашей работы является контроль качества пищевой продукции. Мы исследовали более 77 тысяч проб пищевой продукции. Доля нестандартных проб выросла и составила 4,9%», – сообщила Марина Патяшина.
В прошлом году Роспотребнадзор ввел масштабный мониторинг пищевой продукции. Сотрудники ведомства без предупреждения приобретали продукты в магазинах, чтобы затем проверить их в лаборатории.
Какие выводы сделали санитарные врачи? Каждая пятая проба – а это 22,5% – не соответствовала гигиеническим нормативам. Наибольшая доля нестандартных показателей зафиксирована в сегменте готовой еды – это салаты, роллы, суши, отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ.
Всего ведомство изъяло из оборота 20 тонн пищевой продукции, а также приостановило работу 72 магазинов и заведений общепита, в которых зафиксировали грубые нарушения.
«Каждый татарстанец может стать участником мониторинга продукции. В этом им поможет система маркировки «Честный знак». Мы видим, что люди вовлекаются все активнее. Особый интерес вызывает контроль табачной, молочной продукции, воды и обуви», – отметила Марина Патяшина.
Несмотря на то, что в республике уменьшаются нарушения маркировки, некоторые ушлые продавцы все же остаются безнаказанными. Они ухитряются продать товар через интернет или по телефону, избегая официальной регистрации.
Недавно сотрудники ведомства нашли в подъезде жилого дома в Казани листовку с указанием номера, по которому можно заказать табачные изделия. Пестрят подобными предложениями и социальные сети.
«Мы ограничены в своих полномочиях и не можем проводить проверки в отношении неустановленных лиц. Просим помощи у сотрудников МВД для совместных мероприятий», – сказала Патяшина.
Большая часть жалоб поступила на образовательные организации
«В наш адрес поступило около 17 тысяч обращений, больше половины из них – жалобы потребителей. Основной запрос людей – вернуть деньги за некачественный товар или услугу. При нашем участии потребителям добровольно вернули 92 миллиона рублей», – рассказала главный санитарный врач РТ.
Большая часть жалоб поступила на образовательные организации «Эдекс» и «Айти Решения». Организации предлагали онлайн-обучение с гарантированным трудоустройством в IT-сфере. Люди из разных регионов России оплачивали образовательные услуги, но не получали их.
«Мы подготовили иск, по которому людям вернули около 5 миллионов рублей. Более 200 обращений мы направили в МВД. В настоящее время возбуждены уголовные дела по факту мошенничества», – сообщила Марина Патяшина.
В 2025 году сотрудники Роспотребнадзора приняли участие в более тысячи судебных заседаний. В пользу потребителей взыскали свыше 100 миллионов рублей.
Иностранцев в РТ прививают от кори и менингококка
Министерство здравоохранения РТ и Управление Роспотребнадзора тесно взаимодействуют в деле охраны здоровья населения. Сегодня в медицинских организациях республики работают 465 врачей-инфекционистов и эпидемиологов. Именно они непосредственно взаимодействуют с санитарными врачами.
«Одно из важнейших направлений совместной работы – вакцинация. Медики поставили более 4 миллионов прививок – это помогло избежать вспышек инфекций. Было освоено 100% вакцины, поставленной по национальному календарю. Из бюджета республики выделяются средства на закупку вакцин для профилактики менингококка, энцефалита, ветряной оспы, коклюша. В 2025 году для этих целей выделили 150 миллионов рублей», – отметила первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Елена Демьянова.
Отдельно спикер остановилась на скоординированной работе по медицинскому освидетельствованию мигрантов. Иностранцев в РТ прививают от кори и менингококка – всего вакцинированы более 31 тысячи человек. Эти меры помогут избежать завоза инфекционных болезней на территорию республики.
«Целевики должны оставаться в системе»
Итоги работы службы подвела вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Она подчеркнула важность проводимой вакцинации, особенно вакцинации детского населения, и необходимости совместной работы медиков, педагогов и средств массовой информации по ее популяризации среди родителей. Также заместитель премьер-министра отметила необходимость усиления работы по профилактике ВИЧ-инфекции, особенно среди тех, кто входит в группы риска.
Лейла Фазлеева сделала акцент на большой работе по контролю за безопасностью пищевой продукции, отметив, что результаты весьма достойные.
«В течение года Марина Патяшина уделила большое внимание работе с целевиками. Они должны оставаться в системе. В том случае, если целевик расторгает контракт, надо понимать причины. Я хотела бы обратиться к ветеранам службы, которые берут на себя миссию наставничества. Прошу вас внимательно отнестись к этому вопросу», – сказала вице-премьер РТ.