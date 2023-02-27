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Казахстан закрыл свое торговое представительство в России
Правительство Казахстана приняло решение о закрытии торгового представительства этой страны в России. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте online.zakon.kz.
«Ликвидировать государственное учреждение „Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации“ Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», — сказано в документе.
Ранее пресс-служба Министерства торговли и интеграции сообщала о предложении упразднить торгпредство в рамках оптимизации работы госорганов с учетом высокого уровня взаимодействия с РФ. Там отмечали, что сейчас для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы на российском направлении и решения необходимых операционных вопросов.
Соглашение о взаимном учреждении торговых представительств правительства России и Казахстана подписали еще в октябре 1992 года. Казахстан ратифицировал его в 2012 году. Исполняющим обязанности торгового представителя на данный момент является Дамир Адильбеков.
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