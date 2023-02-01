Минторг Казахстана предложил закрыть торгпредство в России

Министерство торговли и интеграции Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект постановления о закрытии торгового представительства этой страны в России. Документ опубликован на портале «Открытые НПА».

«Ликвидировать государственное учреждение „Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации“ Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», — сказано в проекте постановления.

При этом в качестве основания для принятия такого решения указано поручение Премьер-министра Казахстана от 24 января 2023 года №12-11/Б-70, содержание которого не раскрывается. Публичное обсуждение проекта должно продлиться две недели.

Соглашение о взаимном учреждении торговых представительств правительства России и Казахстана подписали еще в октябре 1992 года. Казахстан ратифицировал его в 2012 году. Исполняющим обязанности торгового представителя на данный момент является Дамир Адильбеков.