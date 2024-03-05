Казахстан начал подготовку к проведению Игр будущего

Фото: gossov.tatarstan.ru

Казахстан начал подготовку к проведению следующего международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Об этом сообщил Председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов на встрече с Председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным в Казани.

«Следующие Игры будущего должны пройти в Казахстане. Мы уже начали подготовку. Вчера мы получили подробную информацию о мероприятии от Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Думаю, это нам пригодится в будущем», – сказал Кошанов.

Он выразил надежду на то, что Татарстан будет всячески содействовать и помогать в подготовке к проведению турнира в Казахстане.

«Все-таки вы – родоначальники. А мы будем продолжателями этих игр», – отметил парламентарий.

«Игры будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первых «Играх будущего», которые прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта, приняли участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран в 21 инновационной дисциплине. Соревнования были поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Казани предложил провести следующие Игры будущего в его стране.