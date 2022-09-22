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Политика
22 сентября 2022  08:16

Казахстан исключил из числа праздников День первого Президента республики

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Казахстан перестанет отмечать День первого Президента республики — 1 декабря. С 2012 года в это время чествовались заслуги первого лидера Нурсултана Назарбаева. Соответствующий закон принял сегодня парламент республики, сообщает ТАСС.

«Предлагается исключить День первого Президента — 1 декабря — из списка государственных праздников», — отметили в Комитете по социально-культурному развитию и науке Сената.

Данные правки будут внесены в законодательство. Напомним, что ранее Нур-Султану — столице республики — было возвращено прежнее название Астана. Внесение такой поправки в Конституцию поддержал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

#Казахстан #нурсултан назарбаев
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