Казахстан и Узбекистан работают над проектом «азиатского шенгена» – Silk Road Visa

Два крупнейших среднеазиатских государства – Казахстан и Узбекистан обсуждают проект введения «азиатского» аналога шенгенской визы – многократной электронной туристической визы Silk Road Visa. Сейчас ведется согласование положения, определяющего статус визы, режим правового регулирования со стороны государств-участниц проекта. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

По его словам, этот проект планируется уже давно. Его главная задача – создание максимально благоприятных возможностей для развития туризма в странах Средней Азии. Виза могла бы дать возможность посетить не только Казахстан и Узбекистан, но и Кыргызстан. Для этого есть все логистические возможности.

«У нас есть комплекс Туркестан. Это город, который стал сейчас административным центром Туркестанской области, по сути, это казахская Мекка для мусульман. Она в хорошей транспортной связке с узбекскими городами», – поделился планами Ерлан Искаков, – Этот вопрос для нас актуален, и мы работаем над ним».