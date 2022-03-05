«Казаньоргсинтез» в 2021 году утроил чистую прибыль

Чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» в 2021 году достигла 24,9 млрд рублей, что в 2,9 раза больше, чем годом ранее, следует из отчета компании по российским стандартам.

Выручка выросла в 1,7 раза – до 106,4 млрд рублей, себестоимость – на 41,5%, до 64,6 млрд рублей. В результате валовая прибыль составила 41,8 млрд рублей (рост в 2,4 раза), а прибыль от продаж – 34,7 млрд рублей (больше в 3 раза).

В Российской Федерации в прошлом году «Казаньоргсинтез» реализовал продукции на 88,5 млрд рублей – это 83% от общей суммы, на экспорт отправлены товары на 17,9 млрд рублей (17%).

Как и «Нижнекамскнефтехим», казанское предприятие, так же входящее в группу СИБУР, отметило, что новые санкции, введенные против России, привели к резкому росту курсов иностранных валют, повышению ключевой ставки Банком России и падению фондового рынка и впоследствии могут привести к росту цен на нефть и газ и существенному осложнению отношений с иностранными покупателями и поставщиками общества.

«Общество анализирует влияние новых санкций на свою операционную деятельность, финансовое положение и ликвидность, однако неопределенность вокруг новых санкций (в том числе вероятность их дальнейшего расширения в будущем) и ограничений деловой активности российских компаний осложняет оценку последствий и возможного воздействия на деятельность общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Руководство принимает все возможные меры для обеспечения стабильной деятельности общества в текущих обстоятельствах».

«Казаньоргсинтез» – один из крупнейших отечественных производителей полиэтилена, единственный российский производитель поликарбонатов.