«Нижнекамскнефтехим» увеличил в 2021 году чистую прибыль в 10 раз

Компания «Нижнекамскнефтехим» в 2021 году получила чистую прибыль в размере 41,8 млрд рублей, что в 10,3 раза больше по сравнению с предыдущим годом, следует из отчета по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Выручка выросла в 1,7 раза – до 254,8 млрд рублей, почти такими же темпами росла себестоимость, затраты составили 185,8 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась в 1,9 раза – до 69 млрд рублей, прибыль от продаж – в 2,4 раза, до 49,4 млрд рублей.

Доходы от продажи синтетических каучуков увеличились в прошлом году в 1,5 раза – до 89,8 млрд рублей, пластиков – в 1,8 раза, до 90,6 млрд рублей.

В прошлом году 57% доходов от продаж получено в Российской Федерации – 146,4 млрд рублей (рост в 1,9 раза).

На экспорт пришлось 43% выручки. Общая сумма доходов от поставок за рубеж выросла в 1,5 раза – до 108,4 млрд рублей. В том числе в страны Европы была реализована продукция на 48,7 млрд рублей (рост в 1,7 раза), Азии – 29,9 млрд рублей (+25,6%), СНГ – 15,4 млрд рублей (больше в 1,7 раза).

«Новые санкции, введенные против России и различных секторов ее экономики в конце февраля, привели к резкому росту курсов иностранных валют, повышению ключевой ставки Банком России и падению фондового рынка и впоследствии могут привести к росту цен на нефть и газ и существенному осложнению отношений с иностранными покупателями и поставщиками общества. Общество анализирует влияние новых санкций на свою операционную деятельность, финансовое положение и ликвидность, однако неопределенность вокруг новых санкций (в том числе вероятность их дальнейшего расширения в будущем) и ограничений деловой активности российских компаний осложняет оценку последствий и возможного воздействия на деятельность общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – говорится в отчете.

«Нижнекамскнефтехим» – одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы. Компания является мировым лидером по выпуску изопренового каучука и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков. Предприятие выпускает свыше 700 тыс. тонн каучуков и более 700 тыс. тонн пластиков в год.

«Нижнекамскнефтехим» входит в группу СИБУР.