«Казаньоргсинтез» отказался от иска к Siemens из-за парогазовой установки

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в ГК «СИБУР») отказалось от исковых требований к немецкой корпорации Siemens Energy, ее российской дочерней компании — ООО «Нефтегаз и энергетика» (до июня 2022 года — ООО «Сименс энергетика») и турецкому инжиниринговому холдингу Enka. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Татарстана 23 августа удовлетворил ходатайство «Казаньоргсинтеза» об отказе от иска о взыскании с Siemens Energy 9,5 млрд рублей. До этого химзавод хотел получить от немецкого концерна неотработанную часть аванса в 9,1 млрд рублей (72,3 млн евро и 3,4 млрд рублей) на строительство парогазовой установки (ПГУ) и проценты за пользование этими средствами.

Кроме того, по ходатайству казанской компании суд заменил истца на турецкий инжиниринговый холдинг Enka, ранее выступавший соответчиком, а также снизил до 34,3 млн евро и 1,3 млрд рублей размер требований к оставшемуся ответчику — московскому ООО «Нефтегаз и энергетика».

Затем уже компания Enka как новый истец подала ходатайство с просьбой оставить иск к российской «дочке» Siemens без рассмотрения, и суд удовлетворил его.

В октябре 2019 года «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» (тогда входили в ГК «ТАИФ», в октябре 2021 года перешли под контроль СИБУРа) и Siemens заключили контракты на 290 млн евро на строительство парогазовых установок на двух этих комбинатах. На НКНХ ПГУ мощностью 495 МВт заработала летом 2022 года.

По сведениям «Интерфакса», ПГУ на «Казаньоргсинтезе» мощностью 250 МВт следовало сдать к марту 2023 года, но в июле 2022-го компания Siemens уведомила, что отказывается от исполнения обязательств из-за санкций, введенных Европейским Союзом.

«Казаньоргсинтез» счел отказ от выполнения работ необоснованным и в марте 2023-го подал в Арбитражный суд РТ иск к Siemens Energy, ООО «Нефтегаз и энергетика» и холдингу Enka. В качестве обеспечительной меры татарстанское предприятие просило арестовать имущество Siemens и Enka в России, но суд отказался удовлетворять это ходатайство.

При этом из опубликованного в апреле 2023 года отчета компании «Нефтегаз и энергетика» следовало, что «Казаньоргсинтез» и Siemens Energy рассматривают возможность внесудебного урегулирования ситуации со строительством ПГУ.