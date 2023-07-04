Иск «Казаньоргсинтеза» к немецкой Siemens переадресован в суд иностранного государства

Иск, поданный «Казаньоргсинтезом» к турецкой «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети», немецкой Siemens Energy Aktiengesellschaft и московскому ООО «Нефтегаз и Энергетика», должен быть передан суду иностранного государства «или другому компетентному органу». Решение Арбитражного суда РТ размещено в картотеке дел.

«Направить судебное поручение суду иностранного государства или другому компетентному органу (ст. 253 АПК)», – сказано в решении от 30 июня.

Напомним, в конце марта «Казаньоргсинтез» подал иск на 9,5 млрд рублей к трем вышеназванным компаниям, требуя взыскания неотработанного аванса в размере почти 9,1 млрд рублей (72,3 млн евро и 3,4 млрд рублей) и процентов за пользование чужими денежными средствами с 30 марта 2022 года. Деньги предназначались на строительство парогазовой установки (ПГУ) мощностью 250 МВт для «Казаньоргсинтеза». «Нефтегаз и Энергетика» по договорам выступала генподрядчиком, турецкая Enka – подрядчиком, а Siemens Energy выдавала гарантии как материнская компания.

По данным «Интерфакса», ПГУ на «Казаньоргсинтезе», менее мощную, но технически схожую с Лемаевской ПГУ на «Нижнекамскнефтехиме» (заработала с весны прошлого года), планировалось сдать «под ключ» к марту 2023 года. Но в июле 2022 года Siemens уведомила, что отказывается от исполнения обязательств ввиду санкций, введенных ЕС, после чего все работы на объекте были остановлены. «Предприятие считает данный отказ от выполнения работ необоснованным, нарушающим условия договора и требует возврата неотработанного аванса, который превышает размер отгруженного оборудования и произведенных работ», – сообщила в марте агентству пресс-служба «Казаньоргсинтеза».

В феврале Арбитражный суд Татарстана вынес отказ в применении предварительных обеспечительных мер, которые требовало казанское предприятие, сославшись на ряд нестыковок в заявлении. Но заявление о взыскании задолженности к производству принял. Судебное заседание назначено на 23 августа, в качестве третьего лица, «не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора», к делу привлечен Альфа-банк.