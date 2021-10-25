Казаньоргсинтез и Нижнекамскнефтехим изберут новый совет директоров

Казаньоргсинтез и Нижнекамскнефтехим проведут внеочередные собрания акционеров 24 декабря, следует из официальных сообщений компаний.

Собрания пройдут в заочной форме.

В повестку дня включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании совета в новом составе. Сведения о кандидатах пока не опубликованы.

Ранее был избран новый состав совета директоров ТАИФа. Большинство мест в совете, состоящем из 12 человек, заняли менеджеры СИБУРа. Из прежнего состава ТАИФа остались только генеральный директор компании Руслан Шигабутдинов, его советник – Альберт Шигабутдинов и заместитель генерального директора по коммерции «Казаньоргсинтеза» Тимур Сультеев.

В октябре СИБУР и ТАИФ закрыли сделку по объединению активов. Сделка прошла в два этапа. На первом — компании обменялись акциями: за 51% акций ТАИФа его совладельцы получили 15% акций в СИБУРе. На втором — СИБУР разместил на бирже 11 выпусков облигаций на 3,025 млрд долларов с погашением в 2022-2032 годах — бумаги должны быть переданы владельцам ТАИФа.

Вместе с ТАИФом СИБУР приобрел акции «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима» и ТГК-16.