ТАИФ сменил совет директоров, большинство мест заняли менеджеры СИБУРа

Избран новый состав совета директоров ТАИФа. Большинство мест в совете, состоящем из 12 человек, заняли менеджеры СИБУРа, сообщила пресс-служба ТАИФа.

В совет вошли председатель правления «СИБУР Холдинга» Дмитрий Конов, председатель правления ООО «СИБУР» Михаил Карисалов, директор по обеспечению производства компании Сергей Гринько, ответственная за развитие и инновации – Наталья Борисенко, за взаимодействие с государственными органами – Алексей Козлов, экономику и финансы – Питер О’Брайен, курирующий корпоративную безопасность и аудит – Сергей Лукичев, юридические вопросы – Алексей Никифоров, IT-направление - Василий Номоконов.

Из прежнего состава ТАИФа остались только Руслан Шигабутдинов, который до настоящего времени возглавлял компанию, его советник и отец – Альберт Шигабутдинов и заместитель генерального директора по коммерции «Казаньоргсинтеза» Тимур Сультеев.

Об изменениях в составе руководства ТАИФа информации на сайте нет.

Вместе с тем, СИБУР избрал новый состав правления «СИБУР Холдинга» и ООО «СИБУР». В руководство холдинга вошел Руслан Шигабутдинов, в руководство компании «СИБУР» - заместитель генерального директора «ТАИФа» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин и заместитель генерального директора - коммерческий директор «Нижнекамскнефтехима» Тимур Шигабутдинов.

Новый состав совета директоров «СИБУР Холдинг» планирует избрать на внеочередном собрании акционеров 17 декабря.

Ранее сообщалось, что в октябре СИБУР и ТАИФ закрыли сделку по объединению активов. Сделка прошла в два этапа. На первом — компании обменялись акциями: за 51% акций ТАИФа его совладельцы получили 15% акций в СИБУРе. На втором — СИБУР разместил на бирже 11 выпусков облигаций на 3,025 млрд долларов с погашением в 2022-2032 годах — бумаги должны быть переданы владельцам ТАИФа.

Вместе с ТАИФом СИБУР приобрел акции «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима» и ТГК-16.

Совладелец СИБУРа Леонид Михельсон сообщал, что компания проведет детальный анализ процесса консолидации с ТАИФом. Исследование продлится как минимум до второго квартала 2022 года.

«Вы представляете себе, что такое консолидировать две такие вот компании? Я вижу, что чтобы что-то заработало, и мы даже управленчески договорились, что годовой отчет все сдадим и сядем посмотрим, чем мы управляем», — цитировало Михельсона агентство «Прайм».