Казанскому высшему танковому училищу исполнилось 106 лет

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня исполняется исполняется 106 лет Казанскому высшему танковому училищу.

В этот день поздравляют курсантов училища, офицерско-преподавательский состав и выпускников офицеров с честью исполняющих свой долг по всей стране.

22 февраля 1919 года для училища начался новый отсчет времени. В Казани на базе бывшего пехотного юнкерского училища образовались первые Казанские мусульманские пехотные командные курсы, которые затем стали Татаро-башкирской военной школой, пехотным училищем и, наконец, Казанским танковым училищем.

Сегодня Рустам Минниханов в Казанском танковом училище возложил венок к стеле «Героям - выпускникам КВТКУ».

Церемонию открыла знаменная группа кадет Лицея №78 «Фарватер» со вносом государственных флагов Республики Татарстан и Российской Федерации, знамени ветеранов-танкистов.

Приветственное слово сказал подполковник запаса Артур Даутов. Он поздравил присутствующих с наступающим Днем защитников Отечества.

Подполковник Андреев пожелал учащимся и выпускникам училища здоровья и благ.

По мнению подполковника и ветерана СВО Андреева, именно будущие поколения должны сохранять традиции.

Монумент воинам-танкистам дополнили символом шлемофона и гвоздик из металла.

«Желаю всем нам мирного неба над головой», – сказал орденоносец и участник конфликта в Афганистане Павел Троицкий.

Напомним, что открытие бюстов Героев России - выпускников Казанского танкового училища состоялось в феврале 2023 года.

Желающим получить высшее образование на базе Казанского высшего танкового командного училища будет доступно обучение по двум программам.

Управление персоналом ВС РФ: срок обучения по данной программе четыре года. Вторая программа это — военно-политическая работа, срок обучения по данной программе пять лет. Вы станете специалистом в области военно-политической работы, педагогом.

«Татар-информ» рассказывал, что за все время СВО звание Героев России получили 20 танкистов – выпускников Казанского танкового училища.

Герой России, майор Иван Додосов рассказывал «Татар-информу», что по опыту СВО командир танкового взвода и танковый экипаж – это лучшие звенья, которые выполняют задачи.