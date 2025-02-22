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Общество 22 февраля 2025 12:54

Минниханов в танковом училище возложил венок к стеле героям-выпускникам

Минниханов в танковом училище возложил венок к стеле героям-выпускникам
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии возложения венка к стеле «Героям – выпускникам КВТКУ». Мероприятие состоялось в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище. Об этом сообщается на официальном сайте татарстанского лидера.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В церемонии возложения цветов также приняли участие главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, начальник КВТКУ генерал-лейтенант Виталий Герасимов, помощник Премьер-министра РТ Владимир Майстренко, представители Союза ветеранов РТ, патриотического движения «Юнармия» и другие.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Церемония традиционно завершилась прохождением роты почетного караула.

#казанское танковое училище #Рустам Минниханов
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