Минниханов в танковом училище возложил венок к стеле героям-выпускникам

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии возложения венка к стеле «Героям – выпускникам КВТКУ». Мероприятие состоялось в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище. Об этом сообщается на официальном сайте татарстанского лидера.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В церемонии возложения цветов также приняли участие главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, начальник КВТКУ генерал-лейтенант Виталий Герасимов, помощник Премьер-министра РТ Владимир Майстренко, представители Союза ветеранов РТ, патриотического движения «Юнармия» и другие.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Церемония традиционно завершилась прохождением роты почетного караула.