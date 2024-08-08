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Казанского студента наградили за мужество при крушении поезда Казань – Адлер
Третьекурсник Химического института имени А.М. Бутлерова Казанского федерального университета Илья Анисимов получил благодарность за проявленное мужество во время ДТП с поездом в Волгоградской области. Информация появилась на сайте вуза.
Илья был проводником в вагоне Казань – Адлер, который 29 июля попал в ДТП в Волгоградской области, на перегоне Гремячая – Котельниково. Оперативная эвакуация пассажиров и оказание первой помощи пострадавшим стали возможными благодаря слаженной работе поездной бригады. За свои усилия 31 сотрудник бригады был удостоен наград.
В тот день стояла невыносимая жара, вспоминает Илья. После того как он отвел пассажиров на безопасное расстояние от накренившихся вагонов, он раздал им воду и простыни, чтобы они могли укрыться от палящего солнца. Как рассказывает студент, вскоре после аварии к поезду начали подъезжать автобусы, которые забрали пассажиров и доставили их в места временного размещения.
Илья Анисимов утверждает, что в его действиях нет ничего особенного – он просто делал то, что должен был делать в сложившейся ситуации.
«Эта работа дает возможность путешествовать, любоваться красивыми природными пейзажами из окна поезда, кроме того, в рейсах я общаюсь с людьми различных профессий, которые делятся опытом, рассказывают интересные истории», – поделился студент.
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