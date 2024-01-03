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Казанского блогера наказали за то, что катался с сыном на лыжах, прицепленных к авто
Автоинспекторы Казани нашли местного блогера, который решил прокатиться с сыном на лыжах, прицепленных к автомобилю.
Напомним, в минувшую среду в соцсетях распространилась видеозапись, на которой казанский блогер прокатил ребенка на лыжах, держась за трос, привязанный к внедорожнику. Видеоролик заинтересовал сотрудников Госавтоинспекции.
Правоохранители нашли нарушителей. Как выяснилось, за рулем внедорожника находилась 30-летняя девушка, которая так же, как и 37-летний владелец авто, признала свою вину.
В отношении водителя составили административный материал за перевозку людей вне кабины и нарушение перевозки детей, в отношении отца маленького мальчика – за нахождение на проезжей части без цели перехода, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.
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