Казанского блогера наказали за то, что катался с сыном на лыжах, прицепленных к авто

Автоинспекторы Казани нашли местного блогера, который решил прокатиться с сыном на лыжах, прицепленных к автомобилю.

Напомним, в минувшую среду в соцсетях распространилась видеозапись, на которой казанский блогер прокатил ребенка на лыжах, держась за трос, привязанный к внедорожнику. Видеоролик заинтересовал сотрудников Госавтоинспекции.

Правоохранители нашли нарушителей. Как выяснилось, за рулем внедорожника находилась 30-летняя девушка, которая так же, как и 37-летний владелец авто, признала свою вину.

В отношении водителя составили административный материал за перевозку людей вне кабины и нарушение перевозки детей, в отношении отца маленького мальчика – за нахождение на проезжей части без цели перехода, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.