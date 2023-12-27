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Руc Тат
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Происшествия 27 декабря 2023 16:07

В Казани возбудили дело на блогера, который прокатил сына на сноуборде по дороге

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Сегодня в Казани распространилась видеозапись, на которой казанский блогер прокатил ребенка на лыжах, держась за трос, привязанный к внедорожнику. Видеоролик заинтересовал сотрудников Госавтоинспекции.

«В настоящее время возбуждено административное производство. устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали «Татар-информу» в отделе пропаганды ведомства.

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