В Казани возбудили дело на блогера, который прокатил сына на сноуборде по дороге

Сегодня в Казани распространилась видеозапись, на которой казанский блогер прокатил ребенка на лыжах, держась за трос, привязанный к внедорожнику. Видеоролик заинтересовал сотрудников Госавтоинспекции.

«В настоящее время возбуждено административное производство. устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали «Татар-информу» в отделе пропаганды ведомства.