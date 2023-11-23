Казанского бизнесмена Руслана Баязитова внесли в список террористов и экстремистов

Казанского бизнесмена Руслана Баязитова включили в федеральный перечень экстремистов и террористов. Об этом слудет из данных, размещенных на сайте Росфинмониторинга.

Напомним, что в конце августа Баязитова арестовали по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды.

Тогда полицейские обнаружили видеоролик казанца с признаками экстремизма. В видео, которое было опубликовано в социальной сети, Руслан Баязитов призвал устроить геноцид русского народа в столице Татарстана. В публикации мужчина также заявил, что желает смерти президенту РФ и «чтобы Россия проиграла в войне».

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, которой поступали «массовые обращения по поводу экстремистских заявлений предпринимателя Баязитова», написала в своем Telegram-канале комментарий по этому поводу.

«Он заявил, что поддерживающих СВО нужно убивать, а тем, кто считает себя русским, желает смерти. Расцениваю эти заявления как угрозу в адрес миллионов россиян. И в мой адрес лично», – сказала она.

По данным rusprofile.ru Баязитов — учредитель ООО «Мэлт», ООО «Мэлт-Интернет», ООО «Энергозащита», ООО «Элкей», ООО «Сальвадор». Ранее группа «Мэлт» была одним из крупнейших продавцов компьютеров и программного обеспечения в Казани, а также предоставляла услуги интернета.