В Казани на 1,5 месяца арестовали бизнесмена Руслана Баязитова за разжигание ненависти

После того, как Баязитов отбыл 14 суток административного ареста за дискредитацию ВС РФ, против него возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия.

«В отношении Руслана Баязитова возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды. Его арестовали до 11 октября», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Советского суда.

По версии следствия, в нашумевшем ролике в социальных сетях Баязитов публично высказал угрозы и призывы к применению насилия в отношении социальной группы по национальности «русские».

Напомним, 2 недели назад казанского бизнесмена Руслана Баязитова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Тогда его арестовали на 14 суток по статье о публичной демонстрации нацистской, экстремистской или запрещенной символики.

Во время мониторинга сети полицейские обнаружили видеоролик казанца с признаками экстремизма. Руслан Баязитов призвал устроить геноцид русского народа в столице Татарстана. В публикации мужчина заявил, что желает смерти президенту РФ и «чтобы Россия проиграла в войне».