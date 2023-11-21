Казанское ПАТП №2 возьмет в лизинг автобус за 33,7 млн рублей

Казанское ПАТП №2 потратит на лизинг автобуса более 33,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена в тендере на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, потребуется автобус 2023 года выпуска на 42 сидячих места и пассажировместимостью около 160 человек. Автобус должен быть оборудован четырьмя двухстворчатыми дверями с увеличенной центральной площадкой средней двери для удобства людей преклонного возраста и пассажиров с инвалидностью.

Срок лизинга – 36 месяцев, а первоначальный взнос – не более 50%. Поставщиком может выступить завод-изготовитель либо официальный дилер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что КАМАЗ поставит 55 автобусов «НЕФАЗ» в Набережные Челны и Альметьевск