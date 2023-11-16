«КАМАЗ» поставит 55 автобусов «НЕФАЗ» в Набережные Челны и Альметьевск

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«КАМАЗ» поставит 55 больших автобусов «НЕФАЗ» в Набережные Челны и Альметьевск на специальные казначейские кредиты, выделенные российским регионам. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев.

«Планируем поставку 9 единиц больших автобусов в Альметьевск и 46 единиц больших автобусов в Челны», – сообщил Афанасьев.

Ранее стало известно, что Татарстан закупит 121 автобус для крупных городов по программе казначейских кредитов. Набережные Челны получат больше всего автобусов – 46 штук. Отметим, что Казань в списках на поставку не значится.