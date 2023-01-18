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Происшествия
18 января 2023  17:11
Елена Саляхова

Казанское метро могут использовать как убежище в случае угрозы боевых действий

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В случае возникновения угрозы боевых действий казанское метро могут использовать как убежище. Об этом на заседании итоговой коллегии сообщил начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

Он отметил, что в Татарстане планируют обследовать убежища и другие подземные укрытия, а так же подвалы. Порядка 30% защитных укрытий вовсе не готовы принять население.

В связи с этим президент Татарстана Рустам Минниханов поручил МЧС Татарстана ускорить процесс подготовки убежищ и системы оповещения населения.

#Рустам Минниханов #коллегия МЧС РТ
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