Казанское метро могут использовать как убежище в случае угрозы боевых действий

В случае возникновения угрозы боевых действий казанское метро могут использовать как убежище. Об этом на заседании итоговой коллегии сообщил начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

Он отметил, что в Татарстане планируют обследовать убежища и другие подземные укрытия, а так же подвалы. Порядка 30% защитных укрытий вовсе не готовы принять население.

В связи с этим президент Татарстана Рустам Минниханов поручил МЧС Татарстана ускорить процесс подготовки убежищ и системы оповещения населения.