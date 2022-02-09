Школьников Татарстана приглашают к участию в конкурсе проектов «Большие вызовы»

В Татарстане продолжается прием заявок на конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы», об этом сообщил исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов.

«Мы хотим придать значимость конкурсу и потому, у ребят будет возможность в ходе участия в конкурсе представить их видение тех задач, тех проблем, которые для них важны и решением которых они занимаются», — уточнил Айдар Акмалов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

По его словам, учащиеся, которые хоть раз реализовали свой проект, несколько иначе подходят к учебе.

Конкурс состоит из трех этапов. Прием заявок продолжится до 15 февраля. После успешной защиты проекта в онлайн-формате участники презентуют разработки очно. В качестве экспертов выступят ведущие ученые регионов, которые оценивают новизну, проработанность проблематики, а также актуальность проекта.

Организаторами конкурса являются Министерство образования и науки Республики Татарстан и «Университет Талантов».