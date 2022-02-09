Учащиеся РТ подали около 50 заявок на конкурс технологических проектов «Большие вызовы»

В Татарстане продолжается прием заявок на республиканский этап всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». На данный момент поступило уже 47 заявок. Об этом сообщила координатор Лаборатории проектного творчества «Казанского открытого университета талантов 2.0» Анна Габдуллина на пресс-конференции ИА «Татар-информ».

«Традиционно мы ожидаем около 100 и более заявок на этот конкурс. Это ежегодное событие, конкурс проводится уже шестой год. И дальше точно будет продолжаться», – рассказала она.

По словам Габдуллиной, для участия в конкурсе до 15 февраля необходимо подать заявку, а также проект, разработанный по одному из 13 направлений. «До конца февраля ребята еще могут доработать свою заявку и загрузить последнюю версию. До 19 – 20 марта проект оценят эксперты на платформе. А потом пройдет очная защита, ориентировочно в период с 19 по 22 марта. И мы определим победителей», – отметила она.

Координатор лаборатории уточнила, что участники, представившие свои проекты, получат возможность попасть в смену образовательного центра «Сириус», которая пройдет летом.

«Мы очень внимательно относимся к подбору экспертного совета. Это ведущие российские ученые, практики из бизнеса, которые могут оценить потенциал проекта. Каждый год мы проводим поиск новых экспертов, чтобы был свежий взгляд на проекты ребят. При этом экспертиза проектов проходит в несколько этапов, их оценивают разные эксперты», – заметила она.

Исполнительный директор «Университета Талантов» Айдар Акмалов добавил, что этот конкурс – «некая точка входа в практикоориентированную деятельность, в процесс применения своих знаний». «Проекты школьников напрямую связаны с экономикой Татарстана. У ребят есть возможность представить свое видение решения задач и проблем, которые для них важны», – продолжил он.

Акмалов подчеркнул, что участники, занявшие призовые места на республиканском этапе конкурса, смогут стать студентами «Университета Талантов». «Для всех, кто поступает к нам, мы оказываем индивидуальное сопровождение. Ребята, открыв свой личный кабинет на портале, получают в рамках госпрограммы 50 тыс. рублей. Это стартовые средства, их можно потратить на индивидуальный план развития или проект», – заявил он.

В конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы» могут принять участие школьники 7 – 11-х классов и студенты 1 – 2-х курсов колледжей и техникумов.

Конкурсантам необходимо разработать и представить проект по одному из 13 направлений: агропромышленные и биотехнологии, беспилотный транспорт и логистические системы, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение, генетика и биомедицина, когнитивные исследования, космические технологии, нанотехнологии, природоподобные и нейротехнологии, новые материалы, освоение Арктики и Мирового океана, передовые производственные технологии, современная энергетика, умный город и безопасность.