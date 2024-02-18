Казанским студентам Всероссийского университета юстиции рассказали о предстоящих выборах

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев встретился с активистами из числа студентов Казанского филиала Всероссийского университета юстиции. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Андрей Кондратьев прочитал студентам лекцию, посвященную особенностям избирательной кампании по выборам Президента России в 2024 году. На память о мероприятии впервые голосующие на президентских выборах учащиеся получили в подарок сувениры от ЦИК Татарстана.

Участие во встрече также приняли руководитель Управления Министерства юстиции РФ по РТ Максим Скирда и директор филиала университета юстиции Юрий Кулешов.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанской гимназии №175 состоялся парламентский урок «Выбираем будущее».

Восьмые по счеты выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта 2024 года. До них допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).