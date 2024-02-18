Казанским школьникам рассказали об основах избирательной системы Татарстана и России

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В Казани, в гимназии № 175, состоялся парламентский урок «Выбираем будущее». Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК Татарстана.

Спикером выступил председатель Экспертного совета при ЦИК РТ Роман Беляков. Он рассказал ребятам об основах избирательной системы страны и республики, о главном конституционном праве каждого гражданина — праве избирать, а также о том, какую работу проводит с молодежью и впервые голосующими татарстанцами ЦИК.

Школьники продемонстрировали отличное знание предмета, выразили твердое желание прийти на выборы как только им исполнится 18 лет.