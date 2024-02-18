Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанским школьникам рассказали об основах избирательной системы Татарстана и России
В Казани, в гимназии № 175, состоялся парламентский урок «Выбираем будущее». Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК Татарстана.
Спикером выступил председатель Экспертного совета при ЦИК РТ Роман Беляков. Он рассказал ребятам об основах избирательной системы страны и республики, о главном конституционном праве каждого гражданина — праве избирать, а также о том, какую работу проводит с молодежью и впервые голосующими татарстанцами ЦИК.
Школьники продемонстрировали отличное знание предмета, выразили твердое желание прийти на выборы как только им исполнится 18 лет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»