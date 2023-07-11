Казанским памятникам устроили «охлаждающий душ»

Памятники на территории Казани начали поливать водой из шланга – фотографии с работой сотрудников «Горводзеленхоза» опубликовал Комитет внешнего благоустройства. Такой «душ» для них устраивают регулярно.

Полив памятников проводится не из-за жаркой погоды, а просто для того, чтобы промыть их от пыли, пояснили «Татар-информу» в пресс-службе комитета. «Дополнительных мер по защите памятников от жары у нас не предусмотрено», – отметили в КВБ.

На фотографиях, в частности, запечатлены памятники Гавриилу Державину, святым Петру и Февронии.

Напомним, что в Казани стартовал полив дорог на фоне жаркой погоды. Как поясняли в КВБ, при температуре воздуха свыше +25 градусов асфальту требуется охлаждение, иначе он начинает плавиться.

Фото: Комитет внешнего благоустройства