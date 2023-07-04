Власти Казани объяснили, зачем в жару поливают дороги

Дополнительное охлаждение требуется асфальту при температуре воздуха свыше +25 градусов. Иначе он нагревается и плавится, что снижает безопасность передвижения по автомобильным дорогам. Чтобы этого избежать, дороги в городе начинают активно поливать, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Полив позволяет сохранить износостойкость покрытия, а также охладить воздух над поверхностью дороги.

В комитете сообщили, что полив происходит в основном в дневное время, когда трафик не очень интенсивный.