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Власти Казани объяснили, зачем в жару поливают дороги
Дополнительное охлаждение требуется асфальту при температуре воздуха свыше +25 градусов. Иначе он нагревается и плавится, что снижает безопасность передвижения по автомобильным дорогам. Чтобы этого избежать, дороги в городе начинают активно поливать, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.
Полив позволяет сохранить износостойкость покрытия, а также охладить воздух над поверхностью дороги.
В комитете сообщили, что полив происходит в основном в дневное время, когда трафик не очень интенсивный.
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