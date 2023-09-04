Казанским метро за лето воспользовались более 9 млн пассажиров

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За лето казанский метрополитен перевез 9,318 млн пассажиров, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Это на 1,122 млн больше, чем в 2022-м году, и на 1,9 млн, чем в допандемийном 2019-м.

Напомним, что только за День республики и города, 30 августа, услугами казанского метро воспользовались 181 062 человека — абсолютный рекорд для этой даты.