Казанский метрополитен установил абсолютный рекорд по перевозке пассажиров

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В День республики и города казанский метрополитен побил все рекорды по перевозке пассажиров. За день услугами подземного общественного транспорта воспользовались 181 062 человека, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Для сравнения, в прошлом году 30 августа было перевезено 155 685 пассажиров, в 2021-м — 130 790.

В праздничный день на всех станциях была усилена безопасность, после салюта были задействованы дополнительные составы и сокращен интервал между ними.

«В целях безопасности, во избежание давки в кассовых залах и несчастных случаев на платформе, сотрудниками отдела полиции на метрополитене были приняты меры по временному закрытию дверей метро на вход, пассажиров запускали небольшими группами», — говорится в сообщении.