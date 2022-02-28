Казанский журналист заявил, что своими глазами видел геноцид русских в Одессе

Решив провести миротворческую спецоперацию на Украине, Россия встала на борьбу с абсолютным злом. Своим видением ситуации на своей странице в соцсети Instagram поделился известный в Татарстане журналист, собственный корреспондент ВГТРК Станислав Назаров.

«Для меня война, которая началась в 2014 году и сейчас, наконец, близится завершению — это не только сводки по ТВ, „обзоры” пацифистов на ютубе или разговоры на кухне. В общей сложности в командировках в Киеве, Одессе, Донецке и Луганске я провел 462 суток. Я видел своими глазами геноцид русских в Одессе, когда неонацисты сжигали мирных людей.., мы сидели в одних окопах с ополченцами ДНР и ЛНР (в качестве журналистов), попадали под обстрелы под Горловкой и Мариуполем, Ясиноватой и Донецком, Луганском и Первомайском. Мы видели расстрелы мирных кварталов в Донецке и Луганске, эвакуацию десятков тысяч мирных жителей. Мы хоронили своих товарищей журналистов, которых убили украинские военные под Луганском. Многое мы видели, чувствовали и переживали. Со многими людьми удалось пообщаться за период с 2014 по 2017 гг., причем с обеих сторон. Мы видели, как гибнут дети Донбасса от украинских снарядов. Мы видели многотысячные митинги пророссийски настроенных людей в других регионах и как неонацистские каратели жестоко подавляли эти выступления. Мы видели орды „активистов” на факельных шествиях в Киеве, собиравшихся под знаменами бендеровцев, напомню это гитлеровские пособники. Россия встала на борьбу с абсолютным злом. Храни Господь Россию, нашу армию и нашего президента!» — заявил Назаров на своей страничке.

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