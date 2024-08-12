Казанский зооботсад рассказал о новом пополнении

В Казанском зооботсаду появился новый житель — пятнистый олень по кличке Ярослава. Олененок родился в конце июня этого года, рассказали в телеграм-канале зоопарка.

«Как и все дети, кроха любопытна ко всему: от жучков в траве до шумных соседей в лице коз. При этом малышка отличается осторожностью и, если что-то вызовет у нее подозрение, она сразу же побежит к маме и будет держаться только рядом с ней», — рассказали о пополнении.

Напомним, что 8 августа Казанский зооботсад поделился новостью о птенце белоголового сипа, от которого отказались родители, но «усыновила» другая пара птиц.

Видео: https://t.me/kazanzoo1806/2334