Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанский зооботсад рассказал о новом пополнении
В Казанском зооботсаду появился новый житель — пятнистый олень по кличке Ярослава. Олененок родился в конце июня этого года, рассказали в телеграм-канале зоопарка.
«Как и все дети, кроха любопытна ко всему: от жучков в траве до шумных соседей в лице коз. При этом малышка отличается осторожностью и, если что-то вызовет у нее подозрение, она сразу же побежит к маме и будет держаться только рядом с ней», — рассказали о пополнении.
Напомним, что 8 августа Казанский зооботсад поделился новостью о птенце белоголового сипа, от которого отказались родители, но «усыновила» другая пара птиц.
Видео: https://t.me/kazanzoo1806/2334
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»